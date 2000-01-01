Сорокин Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1961

Сын: Сорокин Петр Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Виктор Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Виктор Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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