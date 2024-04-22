Выстороп Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985
Бракосочетание
31.07.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2018
Дочь: Выстороп Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2022
Сын: Выстороп Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности