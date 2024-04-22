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Выстороп Евгений Николаевич

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Место рождения

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

24.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985

Отец: Выстороп Николай Дмитриевич

Мать: Выстороп Галина Васильевна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
31.07.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2018

Дочь: Выстороп Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2022

Сын: Выстороп Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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