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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Василий Лукоянов
Отец ребёнка: Лукоян Луня
Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1715
Сын: Алексей Лукоянов
Отец ребёнка: Лукоян Луня
Михайловская
Рождение ребёнка
1734
Сын: Купреян Лукоянов
Отец ребёнка: Лукоян Луня
Михайловская
1744 согласно ИР1800 лист 1206об
Смерть
Неизвестно