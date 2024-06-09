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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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АС
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Василий Лукоянов

Отец ребёнка: Лукоян Луня

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Алексей Лукоянов

Отец ребёнка: Лукоян Луня

Михайловская
Рождение ребёнка
1734

Сын: Купреян Лукоянов

Отец ребёнка: Лукоян Луня

Михайловская
1744 согласно ИР1800 лист 1206об
Смерть
Неизвестно

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