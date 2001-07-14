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Осипов Юрий Васильевич

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Место рождения

Торваши, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.04.1960

Дата смерти

14.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1960

Отец: Осипов Василий Петрович

Мать: Осипова Елена Ивановна

Торваши, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Ирина Николаевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Ирина Николаевна

Смерть
14.07.2001
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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