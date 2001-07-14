Осипов Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1960
Дата смерти14.07.2001
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1960
Отец: Осипов Василий Петрович
Мать: Осипова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Ирина Николаевна
Смерть
14.07.2001