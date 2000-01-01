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Бара Той
Бара Той
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
983
Дата смерти
995
Пол
Мужской
Отец
Хан Бара Хучутэй
963 г.р.
Мать
Ай-Чоно Гурав
964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
983
Отец:
Хан Бара Хучутэй
Мать:
Ай-Чоно Гурав
Смерть
995
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