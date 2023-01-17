Соболева (Малыгина) Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1903
Дата смерти24.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Соболев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соболева Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович
Рождение ребёнка
03.02.1932
Сын: Соболев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович
Рождение ребёнка
24.01.1934
Дочь: Соболева Фелисата Григорьевна
Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Соболев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович
Рождение ребёнка
24.01.1939
Дочь: Потяркина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1984