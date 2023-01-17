Соболева (Малыгина) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Малыгина) Анастасия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1903

Дата смерти

24.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Соболев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соболева Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1932

Сын: Соболев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1934

Дочь: Соболева Фелисата Григорьевна

Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Соболев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1939

Дочь: Потяркина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Соболев Григорий Константинович

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Григорий Константинович

Смерть
24.03.1984
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