Уколов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
Неизвестно
Восприемник
1868 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.39об-40_рожд. Анны Никанор. Кораб _ 1868 Запись родившихся женского пола № 36. Рождение и крещение в один день. Месяц уточняется. Поручители: казенный крестьянин Фёдор Васи... Показать все
Смерть
Неизвестно