Уколов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколов Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
Неизвестно
Восприемник
1868 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.104.Л.39об-40_рожд. Анны Никанор. Кораб _ 1868 Запись родившихся женского пола № 36. Рождение и крещение в один день. Месяц уточняется. Поручители: казенный крестьянин Фёдор Васи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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