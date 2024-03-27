Федосов Стефан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосов Стефан Петрович

Федосов Стефан Петрович

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии

Дата рождения

24.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1873

Отец: Федосов Петр Дмитриевич

Мать: Федосова Ксения Ивановна

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Бракосочетание
30.10.1891

Жена: Федосова Васса Космина

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close