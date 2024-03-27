Федосов Стефан Петрович
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Дата рождения24.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1873
Отец: Федосов Петр Дмитриевич
Мать: Федосова Ксения Ивановна
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Бракосочетание
30.10.1891
Жена: Федосова Васса Космина
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно