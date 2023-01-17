Вознесенский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенский Иван Иванович

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Место рождения

Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

17.09.1838

Дата смерти

21.12.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд
Место жительства
С 1838
Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд
Место жительства
С 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1860
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
21.12.1910
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1910
Кострома, город Кострома, Костромская область
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