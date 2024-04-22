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Цирихова Лариса Павловна
Цирихова Лариса Павловна
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Древо
Место рождения
Партизанск
, Партизанский, Приморский край
Дата рождения
07.07.1945
Пол
Женский
Отец
Балашов Павел Михайлович
1918 г.р.
Мать
Балашова (Кулешова) Павлина Тимофеевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1945
Отец:
Балашов Павел Михайлович
Мать:
Балашова Павлина Тимофеевна
Партизанск
, Партизанский, Приморский край
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