Блохина (Беглова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохина (Беглова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1926

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1926

Отец: Беглов Григорий

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
17.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Сергей

Горбуновка, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Сергей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Николай

Отец ребёнка: Блохин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Василий

Отец ребёнка: Блохин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Сергей

Смерть
2014
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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