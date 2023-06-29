Блохина (Беглова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1926
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1926
Отец: Беглов Григорий
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
17.02.1948
Горбуновка, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1952
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Николай
Отец ребёнка: Блохин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Василий
Отец ребёнка: Блохин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2014
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область