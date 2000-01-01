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Катищева Нина Валентиновна
Катищева Нина Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Савостенкова Зина Никитична
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
11.10.?
Отец: не указан
Мать:
Савостенкова Зина Никитична
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