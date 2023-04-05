Ладыгина (Овсятникова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смерти01.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1897
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897) https://ya.ru/archive/catalog/189c0997-7c12-44a1-97f9-8ece4931d222/212 Поручители: Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Яков Титов, Криволапов ИА, Хурсов ВС, ... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1897
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
Фонд №173 Опись №16 Дело №1027 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка за 1897 г. https://ya.ru/archive/catalog/189c0997-7c12-44a1... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1899
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1121 (1899) Восприемники: Криволапов Василий Алексеевич, Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.04.1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1474 (1902) Восприемники: Криволапов ИА и Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1522 (1903) Восприемники: Криволапов Иван Алексеевич и Ладыгина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1906
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Восприемники: Вознесенский ИД, Дуракова ЕГ
Смерть
01.10.1906
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906)