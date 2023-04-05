Ладыгина (Овсятникова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Овсятникова) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

01.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897) https://ya.ru/archive/catalog/189c0997-7c12-44a1-97f9-8ece4931d222/212 Поручители: Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Яков Титов, Криволапов ИА, Хурсов ВС, ... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1897

Сын: Ладыгин Федор Иванович

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

Фонд №173 Опись №16 Дело №1027 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка за 1897 г. https://ya.ru/archive/catalog/189c0997-7c12-44a1... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1899

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1121 (1899) Восприемники: Криволапов Василий Алексеевич, Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.04.1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1474 (1902) Восприемники: Криволапов ИА и Ладыгина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1522 (1903) Восприемники: Криволапов Иван Алексеевич и Ладыгина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Восприемники: Вознесенский ИД, Дуракова ЕГ
Смерть
01.10.1906
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906)
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