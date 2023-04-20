Шармар Прокопий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шармар Прокопий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

30.12.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
30.12.1956
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