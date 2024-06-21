Зюбан Игорь Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вилкина Светлана Игоревна
Мать ребёнка: Зюбан (Киселёва) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1959
Дочь: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна
Мать ребёнка: Зюбан (Киселёва) Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно