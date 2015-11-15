Молданова марфа ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1934
Дата смерти15.11.2015
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934
Отец: Молданов ефрем дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1957
Отец ребёнка: Молданов семен прокопьевич
Рождение ребёнка
12.09.1959
Дочь: Колупайло татьяна семеновна
Отец ребёнка: Молданов семен прокопьевич
Рождение ребёнка
19.05.1975
Сын: Молданов виталий николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.08.1976
Отец ребёнка: Молданов николай павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2015