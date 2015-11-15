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Молданова марфа ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1934

Дата смерти

15.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934

Отец: Молданов ефрем дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1957

Сын: Молданов петр семенович

Отец ребёнка: Молданов семен прокопьевич

Рождение ребёнка
12.09.1959

Дочь: Колупайло татьяна семеновна

Отец ребёнка: Молданов семен прокопьевич

Рождение ребёнка
19.05.1975

Сын: Молданов виталий николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.08.1976

Сын: Молданов иван николаевич

Отец ребёнка: Молданов николай павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов николай павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов семен прокопьевич

Смерть
15.11.2015
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