Райккерус (Мейер) Сара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Мейер) Сара Ивановна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.09.1837

Дата смерти

14.11.1919

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1856

Муж: Райккерус Андрей Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1857

Сын: Райккерус Иван Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1862

Дочь: Шульц (Райккерус) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.09.1870

Сын: Райккерус Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
14.11.1919

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