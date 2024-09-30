Райккерус (Мейер) Сара Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.09.1837
Дата смерти14.11.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
27.03.1857
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1862
Дочь: Шульц (Райккерус) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1870
Сын: Райккерус Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович
Смерть
14.11.1919