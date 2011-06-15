Митрушина (Вешнякова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрушина (Вешнякова) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

15.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: Вешняков Павел Андреевич

Мать: Вешнякова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.11.1948

Дочь: Заворотова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.04.1950

Дочь: Дитятьева Тамара Александровна

Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1953

Сын: Митрушин Николай Александрович

Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.06.1961

Дочь: Титова Анна Александровна

Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич

Заозерье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрушин Александр Дмитриевич

Смерть
15.06.2011
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