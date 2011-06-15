Митрушина (Вешнякова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1925
Дата смерти15.06.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925
Рождение ребёнка
16.11.1948
Дочь: Заворотова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.04.1950
Дочь: Дитятьева Тамара Александровна
Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1953
Сын: Митрушин Николай Александрович
Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.06.1961
Дочь: Титова Анна Александровна
Отец ребёнка: Митрушин Александр Дмитриевич
Заозерье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2011