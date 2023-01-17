Иванов Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Яков Петрович

Иванов Яков Петрович

avatar

Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Иванов Петр Данилович

Мать: Иванова Агриппина Матвеевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Отдан в рекруты в 1819 г.
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Жена: Иванова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
16.02.1806 ст.

Сын: Иванов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Дарья Степановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: дворянин Василей Иванов и диакона Николая Петрова сестра Марфа. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
06.02.1808 ст.

Сын: Иванов Анисим Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Дарья Степановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворец Данила Филатов и однодворца Ивана Иванова жена Фекла. 7 семья в 1858
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close