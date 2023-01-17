Иванов Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Иванов Петр Данилович
Отдан в рекруты в 1819 г.
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Жена: Иванова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
16.02.1806 ст.
Мать ребёнка: Иванова Дарья Степановна
Восприемники: дворянин Василей Иванов и диакона Николая Петрова сестра Марфа. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
06.02.1808 ст.
Мать ребёнка: Иванова Дарья Степановна
Восприемники: однодворец Данила Филатов и однодворца Ивана Иванова жена Фекла. 7 семья в 1858
Смерть
Неизвестно