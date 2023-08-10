Клюев Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1986
Дата смерти10.08.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логвиненко (Баландина) Татьяна
Рождение ребёнка
22.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логвиненко (Баландина) Татьяна
Смерть
10.08.2023
Причина смерти: Острая массивная кровопотеря
Похороны
Неизвестно