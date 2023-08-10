Клюев Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1986

Дата смерти

10.08.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логвиненко (Баландина) Татьяна

Рождение ребёнка
22.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логвиненко (Баландина) Татьяна

Рождение ребёнка
22.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логвиненко (Баландина) Татьяна

Смерть
10.08.2023
Причина смерти: Острая массивная кровопотеря
Похороны
Неизвестно

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