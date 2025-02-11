Елена Ерофеева
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов1821 г.р.
Дети
Евдокия Кузьмина1844 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шувалов Савелий Кузьмин / Савва Кузьмин
Отец ребёнка: Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно