Елена Ерофеева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Ерофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов1821 г.р.
Дети
Шувалов Савелий Кузьмин / Савва Кузьмин1842 г.р.
Евдокия Кузьмина1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шувалов Савелий Кузьмин / Савва Кузьмин

Отец ребёнка: Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Смерть
Неизвестно

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