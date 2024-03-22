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Дяченко Моисей Иванович

Место рождения

Шпичинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпичинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.

Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич

Мать ребёнка: Дяченко Дарья Ивановна

Шпичинцы, Хмельницька область
Близнецы названы одинаковыми именами.
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.

Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич

Мать ребёнка: Дяченко Дарья Ивановна

Шпичинцы, Хмельницька область
Близнецы названы одинаковыми именами.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дяченко Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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