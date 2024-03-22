Дяченко Моисей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.
Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич
Мать ребёнка: Дяченко Дарья Ивановна
Близнецы названы одинаковыми именами.
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.
Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич
Мать ребёнка: Дяченко Дарья Ивановна
Близнецы названы одинаковыми именами.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дяченко Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно