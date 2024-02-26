Игнатий Никитин (Ович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Никитин (Ович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Никита Иванов (Ич)

Мать: Анисья Федотова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Сидорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Степан Игнатьев (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Сидорова (Вна)

Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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