Игнатий Никитин (Ович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Никита Иванов (Ич)
Мать: Анисья Федотова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Сидорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Степан Игнатьев (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Сидорова (Вна)
Смерть
Неизвестно