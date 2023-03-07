Замыслов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.2008
Дочь: Замыслова Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2014
Дочь: Замыслова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности