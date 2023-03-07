Замыслов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыслов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.2008

Дочь: Замыслова Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.2014

Дочь: Замыслова Маргарита Алексеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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