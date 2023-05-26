Исидор Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.01.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Юхновщина Василий Иванович отец крестьянин Иван Ефимович мать жена Стефанида Филипповна крестьянин Исидор Семенович крестьянская девица Агапия Федоровна https://www.familysear... Показать все
Смерть
Неизвестно