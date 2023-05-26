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Исидор Семенович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
01.01.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Юхновщина Василий Иванович отец крестьянин Иван Ефимович мать жена Стефанида Филипповна крестьянин Исидор Семенович крестьянская девица Агапия Федоровна https://www.familysear... Показать все
Смерть
Неизвестно

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