Панкратова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1972
Дочь: (Панкратова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975
Сын: Панкратов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975
Дочь: Аристова (Панкратова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович