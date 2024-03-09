Панкратова Клавдия Ивановна 28.10.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1972

Дочь: (Панкратова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975

Сын: Панкратов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1975

Дочь: Аристова (Панкратова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

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