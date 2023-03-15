Кравченко Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.?
Дочь: (Кравченко) Мария Никитична
Отец ребёнка: Кравченко Никита Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1911 ст.
Сын: Кравченко Георгий Никитович
Отец ребёнка: Кравченко Никита Васильевич
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.12.1914
Сын: Кравченко Валентин Никитович
Отец ребёнка: Кравченко Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно