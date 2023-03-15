Кравченко Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.?

Дочь: (Кравченко) Мария Никитична

Отец ребёнка: Кравченко Никита Васильевич

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.04.1911 ст.

Сын: Кравченко Георгий Никитович

Отец ребёнка: Кравченко Никита Васильевич

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.12.1914

Сын: Кравченко Валентин Никитович

Отец ребёнка: Кравченко Никита Васильевич

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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