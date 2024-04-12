Делиева (Барабаш) Анфиса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Делиев Дмитрий Васильевич
Мать: ?
Сын: Делиев Дмитрий Киприанович
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Анастасия Киприанова
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Сын: Делиев Герасим Киприанович
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Матрена Киприановна
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Сын: Делиев Георгий Киприанович
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Мария Киприанова
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Екатерина Киприанова
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Мария Киприанова
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Елена Киприанова
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич
Дочь: Василиса Киприанова
Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич