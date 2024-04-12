Делиева (Барабаш) Анфиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Барабаш) Анфиса Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Делиев Дмитрий Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Делиев Дмитрий Киприанович

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Киприанова

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Делиев Герасим Киприанович

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матрена Киприановна

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Делиев Георгий Киприанович

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Киприанова

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Екатерина Киприанова

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария Киприанова

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елена Киприанова

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Василиса Киприанова

Отец ребёнка: Делиев Киприон Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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