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Павлов Анатолий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.07.1915

Дата смерти

08.02.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915

Отец: Павлов Степан

Мать: не указана

Россия
Россия
Рождение ребёнка
Около 04.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Любовь

Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Павлов Валентин

Мать ребёнка: Павлова Любовь

Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Смерть
08.02.1990
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия
Похороны
Неизвестно
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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