Павлов Анатолий
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.07.1915
Дата смерти08.02.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915
Отец: Павлов Степан
Мать: не указана
Россия
Россия
Рождение ребёнка
Около 04.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Любовь
Рождение ребёнка
01.07.1957
Сын: Павлов Валентин
Мать ребёнка: Павлова Любовь
Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Смерть
08.02.1990
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия
Похороны
Неизвестно
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область