Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939

Отец: Козлюков Иван Демьянович

Мать: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
10.11.1960

Дочь: Горшкова (Афонина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Афонин Николай Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1963

Дочь: Иванова (Афонина) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Афонин Николай Федорович

Рождение ребёнка
18.02.1970

Сын: Афонин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Афонин Николай Федорович

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