Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939
Рождение ребёнка
10.11.1960
Дочь: Горшкова (Афонина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Афонин Николай Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1963
Дочь: Иванова (Афонина) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Афонин Николай Федорович
Рождение ребёнка
18.02.1970
Сын: Афонин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Афонин Николай Федорович