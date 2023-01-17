Воронов Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронов Василий Кузьмич

Воронов Василий Кузьмич

avatar

Место рождения

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Воронов Кузьма Филиппович

Мать: Воронова Федосья Дмитриевна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1910

Жена: Воронова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Воронов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Воронова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Воронов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Воронова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Крещение
Неизвестно
Крестные - Платон Григорьевич (Воронов) и Степанида Филипповна (Воронова) - сестра Кузьмы?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close