Воронов Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1911
Сын: Воронов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Воронова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Воронов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Воронова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Крещение
Неизвестно
Крестные - Платон Григорьевич (Воронов) и Степанида Филипповна (Воронова) - сестра Кузьмы?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941