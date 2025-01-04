(Василичишина) Надежда Василичишина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Василичишина) Надежда Василичишина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василичишин Степан Василичишин

Мать: Василичишина (Босур) Анна Босур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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