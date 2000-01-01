Sahakyan (Mghdesyan) Zoya
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Mghdesyan Khosrov
Мать: Knarik
Рождение ребёнка
04.03.1965
Дочь: Karslyan Gayane
Отец ребёнка: Sahakyan Nodar
Рождение ребёнка
11.08.1972
Дочь: Kobalyan Marine
Отец ребёнка: Sahakyan Nodar
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sahakyan Artur
Отец ребёнка: Sahakyan Nodar
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sahakyan Nodar