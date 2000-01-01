Sahakyan (Mghdesyan) Zoya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sahakyan (Mghdesyan) Zoya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mghdesyan Khosrov

Мать: Knarik

Рождение ребёнка
04.03.1965

Дочь: Karslyan Gayane

Отец ребёнка: Sahakyan Nodar

Рождение ребёнка
11.08.1972

Дочь: Kobalyan Marine

Отец ребёнка: Sahakyan Nodar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sahakyan Artur

Отец ребёнка: Sahakyan Nodar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sahakyan Nodar

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