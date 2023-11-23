Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Илья Иванов
Мать: Евдокия Михайлова
Василий Ильич (1774 — ?) Родился в семье дьячка села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1770-?), дочь дьячка Ивана Филипповича. Дети... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирия Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Мирия Иванова
Смерть
Неизвестно