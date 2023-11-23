Василий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1734 г.р.

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1774

Отец: Илья Иванов

Мать: Евдокия Михайлова

Василий Ильич (1774 — ?) Родился в семье дьячка села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1770-?), дочь дьячка Ивана Филипповича. Дети... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирия Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Мирия Иванова

Смерть
Неизвестно

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