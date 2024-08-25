Лихачев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минеева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минеева Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно