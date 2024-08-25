Лихачев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минеева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минеева Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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