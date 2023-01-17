Бельковский Алексий (Петр) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельковский Алексий (Петр) Филиппович

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Место рождения

Рождествено, Кашира, Московская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Кашира, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1937
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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