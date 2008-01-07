Худяковский Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковский Аркадий

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

31.12.1920

Дата смерти

07.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1920

Отец: Худяковский Михаил

Мать: Худяковская Валентина

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худяковская Галина

Рождение ребёнка
04.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худяковская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худяковская Галина

Смерть
07.01.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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