Худяковский Аркадий
Место рождения
Дата рождения31.12.1920
Дата смерти07.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1920
Отец: Худяковский Михаил
Мать: Худяковская Валентина
Рождение ребёнка
09.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худяковская Галина
Рождение ребёнка
04.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худяковская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худяковская Галина
Смерть
07.01.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область