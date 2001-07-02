Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1982
Сын: Быстрицкий Владимир Бронеславович
Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.09.?
Дочь: Быстрицкая Надежда Бронеславовна
Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.12.?
Дочь: Быстрицкая Вера Бронеславовна
Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрицкая Любовь Бронеславовна
Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно