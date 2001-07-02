Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1982

Сын: Быстрицкий Владимир Бронеславович

Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.09.?

Дочь: Быстрицкая Надежда Бронеславовна

Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.12.?

Дочь: Быстрицкая Вера Бронеславовна

Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрицкая Любовь Бронеславовна

Отец ребёнка: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич

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