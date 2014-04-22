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Сергеев Николай

Место рождения

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.04.1964

Дата смерти

22.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Логачева) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
12.11.1983

Сын: Сергеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева (Логачева) Татьяна Анатольевна

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.11.1986

Сын: Сергеев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева (Логачева) Татьяна Анатольевна

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.04.2014
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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