Сергеев Николай
Место рождения
Дата рождения22.04.1964
Дата смерти22.04.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1983
Сын: Сергеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева (Логачева) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
?.11.1986
Сын: Сергеев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева (Логачева) Татьяна Анатольевна
Смерть
22.04.2014
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область