Ивановна, Брыкина (Ивановна) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановна, Брыкина (Ивановна) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929

Отец: Назаров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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