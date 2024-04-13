Ивановна, Брыкина (Ивановна) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929
Отец: Назаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно