Таркайкина Елизавета Иванова До 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Таркайкина Елизавета Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1851

умерла Неизвестно

Дети
Татьяна Петрова1869 г.р.
(Таркайкина) Домника Петрова03.01.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Денисов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.01.1872

Дочь: (Таркайкина) Домника Петрова

Отец ребёнка: Пётр Денисов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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