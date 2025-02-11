Таркайкина Елизавета Иванова
женский, родилась До 1851
умерла Неизвестно
Дети
Татьяна Петрова1869 г.р.
(Таркайкина) Домника Петрова03.01.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Денисов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1872
Дочь: (Таркайкина) Домника Петрова
Отец ребёнка: Пётр Денисов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно