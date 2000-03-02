Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.2000

Дочь: Калашникова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Калашников Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
11.04.2001

Дочь: Калашникова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Калашников Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Сергей Григорьевич

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