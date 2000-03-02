Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.2000
Дочь: Калашникова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Калашников Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
11.04.2001
Дочь: Калашникова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Калашников Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно