Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Иван
Мать: не указана
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1753
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: Анисья Максимовна (Ивановна)
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
1776
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530