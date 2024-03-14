Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

Место рождения

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Иван

Мать: не указана

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1753

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: Анисья Максимовна (Ивановна)

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
1776
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530

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