Акилина Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Евсеева

Акилина Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

1782 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсей Егоров

Мать: Евдокия Иванова

Бракосочетание
05.?.1830

Муж: Никифор Матвеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:того ж села и помещика крестьяне Матвей Назаров, Дмитрий Матвеев, Никита Иванов, Карп Федоров, Петр Иванов, Василий Яковлев | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевс... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close