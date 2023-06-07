Акилина Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсей Егоров
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
05.?.1830
Муж: Никифор Матвеев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:того ж села и помещика крестьяне Матвей Назаров, Дмитрий Матвеев, Никита Иванов, Карп Федоров, Петр Иванов, Василий Яковлев | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевс... Показать все
Смерть
Неизвестно