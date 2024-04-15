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Казаринова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1897 ст.

Дочь: Казаринова Феодосия Герасимовна

Отец ребёнка: Казаринов Герасим Михеевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
17.12.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Кузьминична Или Васильевна Казаринова Или Шведова
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Дочь: Казаринова Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Казаринов Герасим Михеевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Герасим Михеевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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