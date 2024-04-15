Казаринова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1897 ст.
Дочь: Казаринова Феодосия Герасимовна
Отец ребёнка: Казаринов Герасим Михеевич
Восприемник
17.12.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Кузьминична Или Васильевна Казаринова Или Шведова
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.
Дочь: Казаринова Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Казаринов Герасим Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно