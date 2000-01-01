Рублёв Григорий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублёв Зиновий Иванович
Мать: Рублёва ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рублёв Нестор Григорьевич
Мать ребёнка: Рублёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Рублёв Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Рублёва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублёва Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно