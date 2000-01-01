Рублёв Григорий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Григорий Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рублёв Зиновий Иванович

Мать: Рублёва ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рублёв Нестор Григорьевич

Мать ребёнка: Рублёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Рублёв Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Рублёва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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