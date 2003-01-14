Загиева (Запоева) Зира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загиева (Запоева) Зира Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1927

Дата смерти

14.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.12.1945

Муж: Загиев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
25.09.1946

Сын: Загиев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Загиев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
16.10.1949

Дочь: Кривоус Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Загиев Владимир Андреевич

Смерть
14.01.2003
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