Загиева (Запоева) Зира Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1927
Дата смерти14.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.12.1945
Рождение ребёнка
25.09.1946
Сын: Загиев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Загиев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
16.10.1949
Дочь: Кривоус Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Загиев Владимир Андреевич
Смерть
14.01.2003