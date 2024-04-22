Жгун Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Илья Петрович

Жгун Илья Петрович

avatar

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

15.07.1889 ст.

Дата смерти

14.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1889 ст.

Отец: Жгун Пётр Климентьевич

Мать: Жгун Марфа Семёновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Жена: Жгун Евдокия Константиновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.07.1910 ст.

Сын: Жгун Иван Ильич

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Константиновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.

Дочь: Жгун Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Константиновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1913 ст.

Дочь: Киселёва Анна Ильинична

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Константиновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
14.03.1971
Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close