Жгун Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения15.07.1889 ст.
Дата смерти14.03.1971
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1889 ст.
Отец: Жгун Пётр Климентьевич
Мать: Жгун Марфа Семёновна
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.07.1910 ст.
Сын: Жгун Иван Ильич
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.
Дочь: Жгун Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
20.07.1913 ст.
Дочь: Киселёва Анна Ильинична
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Константиновна
Смерть
14.03.1971