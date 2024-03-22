Церс (Нарницкая) Элеонора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Церс (Нарницкая) Элеонора Антоновна

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

30.05.1908

Дата смерти

27.05.1973

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908

Отец: Нарницкий Антон Устинович

Мать: Нарницкая Агнесса Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
30.05.1908 ст.
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
21.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Тадеушевич

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
16.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Церс Волдемар

Рождение ребёнка
04.04.1938

Дочь: Церс Валентина

Отец ребёнка: Церс Волдемар

Рождение ребёнка
09.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Церс Волдемар

Смерть
27.05.1973
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