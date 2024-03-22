Церс (Нарницкая) Элеонора Антоновна
Место рождения
Дата рождения30.05.1908
Дата смерти27.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1908
Крещение
30.05.1908 ст.
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
21.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Тадеушевич
Рождение ребёнка
16.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Церс Волдемар
Рождение ребёнка
04.04.1938
Дочь: Церс Валентина
Отец ребёнка: Церс Волдемар
Рождение ребёнка
09.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Церс Волдемар
Смерть
27.05.1973