Куличихин Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
18.12.1846
Дочь: Екатерина Силуановна
Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Силуановна
Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кряквин Лукьян Силуанович
Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Куличихин Ефим Силуанович
Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Куличихин Иван Силуанович
Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович
Смерть
Неизвестно