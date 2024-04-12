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Куличихин Ефимия Ивановна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.12.1846

Дочь: Екатерина Силуановна

Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Силуановна

Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кряквин Лукьян Силуанович

Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Куличихин Ефим Силуанович

Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Куличихин Иван Силуанович

Отец ребёнка: Куличихин Силуан Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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